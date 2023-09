Mehr Platz für Fahrräder am Bahnhof – das ist geplant

Radfahren in Hennigsdorf

Der Mangel an Plätzen für Fahrräder am Bahnhof Hennigsdorf ist ein wachsendes Problem. Nachdem das Projekt Radturm am Rathaus jüngst gestoppt wurde, hat die Stadtverwaltung nun eine andere Lösung.