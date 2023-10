Die Arbeiten an den neuen Bahnbrücken über der Marwitzer Straße in Hennigsdorf sorgen wieder einmal dafür, dass auf der Schiene nichts geht. Betroffen sind am Donnerstag (12. Oktober) alle Züge, die ab dem späten Nachmittag ab Neuruppin und ab dem frühen Abend ab Hennigsdorf verkehren würden. Das gilt sowohl für den Prignitz-Express RE6 als auch für die Regionalbahn Hennigsdorf-Velten-Kremmen (RB55).

Der letzte Prignitz-Express , der regulär fährt, startet um 17.12 Uhr in Berlin-Charlottenburg und fährt 17.52 ab Hennigsdorf, um 18.24 Uhr Neuruppin zu erreichen. Alle Verbindungen danach einschließlich des letzten ab Hennigsdorf verkehrenden Prignitz-Expresses (Abfahrt 22.53 Uhr) fallen aus.

In umgekehrter Richtung verlässt der letzte RE6 um 17.28 Uhr den Bahnhof Neuruppin-Rheinsberger Tor. Auch der erste am Freitag verkehrende Zug (Abfahrt 4.23 Uhr) fällt noch aus.

Bus ersetzt Bahn und braucht deutlich länger

Wer auf die zwischen Hennigsdorf und Kremmen verkehrende Regionalbahn RB55 angewiesen ist, die als einzige Bahnverbindung auch die Haltepunkte in Bärenklau, Vehlefanz und Schwante bedient, kann ab Hennigsdorf letztmalig um 17.13 Uhr fahren. In der Gegenrichtung fährt der letzte Zug um 18.06 Uhr ab Kremmen.

Als Ersatz bietet die Deutsche Bahn für beide Linien einen Busverkehr an. Allerdings benötigt der Schienenersatzverkehr deutlich mehr Zeit. Zwischen Hennigsdorf und Neuruppin verlängert sich die Fahrzeit von 35 Minuten auf gut eineinhalb Stunden. Die Ersatzbusse für die RB55 benötigen zwischen Kremmen und Hennigsdorf statt 20 nun 50 Minuten. Außerdem fahren die Busse in Neuruppin, Kremmen und Hennigsdorf zumeist früher als die Züge ab. Richtung Berlin fahren keine Ersatzbusse. Hier wird auf die Buslinie X36 nach Spandau und auf die S25 Richtung Gesundbrunnen verwiesen.

Wer von Neuruppin nach Berlin pendelt, muss früh aufstehen

Berufspendler, die am Freitag (13. Oktober) die erste Verbindung von Neuruppin nach Hennigsdorf und weiter nach Berlin nutzen wollen, müssen sehr früh aufstehen. Für den um 4.27 Uhr ab Neuruppin-Rheinsberger Tor verkehrenden Zug fährt der Bus bereits um 3.22 Uhr ab.

Weitere Streckensperrungen angekündigt

Auch in den kommenden Wochen und Monaten ist wegen der Erneuerung der Bahnbrücke in Hennigsdorf mit weiteren Einschränkungen auf der Bahnlinie Hennigsdorf-Neuruppin zu rechnen. Der nächste Termin dafür steht bereits. Am Sonntag, 29. Oktober, fallen alle Züge ab dem Abend aus und werden durch Busse ersetzt.