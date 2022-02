„Erneut muss das Aqua-Stadtbad in Hennigsdorf Nord die Öffnungszeiten für Schwimmhalle und Sauna aufgrund des Personalmangels, unter anderem bedingt durch Erkrankungen an Covid-19 , verändern und den Gegebenheiten anpassen.“ Das teilte die Pressestelle des Rathauses am Donnerstag (3. Februar) ...