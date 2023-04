Von Bilal T., der am 13. Januar 2022 aus niederen Beweggründen den in Hennigsdorf lebenden Celil B. in Berlin-Gesundbrunnen erschossen haben soll, hat das Gericht bislang kein einziges Wort gehört. Der Mann verfolgt schweigend die Verhandlung der 21. Großen Strafkammer am Landgericht Berlin. Um e...