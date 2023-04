Eine große Welle will der Korsofahrtverein Alt Ruppin in diesem Jahr machen. Er hat allen Grund dafür, denn die 100. Korsofahrt steht an, bei der viele tausend Besucher erwartet werden. Doch das Jubiläum will mehr, als „nur“ die 100 auf dem Wasser zu feiern. Weitere Überraschungen sind vorgesehen, die noch gut geplant werden wollen. Vereinssprecher Axel Kröger verrät mehr, auch den neuen Eintrittspreis.

Die lustige Korsofahrt, die Kröger treffend als „Karneval auf dem Wasser“ beschreibt, soll zum Jubiläum eine, eine trockene Variante auf der Straße erhalten, einen Festumzug wie auf dem Kanal nur eben an Land: bunt, schrill und mit viel Spaß. „Der Umzug soll einen Tag vor der Korsofahrt auf dem Wasser stattfinden“, sagt Axel Kröger. „Wir feiern also einen Tag länger, dieses Mal.“ Noch ist alles in den organisatorischen Anfängen.

Doch für den kleinen Verein mit seinen 14 Mitgliedern aus Alt Ruppin ist „nach der Korsofahrt, vor der Korsofahrt“. Die Eckdaten sind so weit gesteckt, auch wenn sich einige Uhrzeiten vielleicht noch ändern können, so Kröger. Am Sonnabend, 5. August, ist die 100. Korsofahrt auf dem Wasser angesetzt. Wieder kann jedes Wassergefährt teilnehmen, am besten wild geschmückt und schon bunt. Am Freitag, 4. August, wird das Volksfest am späten Nachmittag durch einen Umzug durch die Stadt zum Festplatz Halbinsel erweitert. „Dort soll es anschließend Speis und Trank, Musik und Tanz geben“, wie die Veranstalter erläutern.

Auch Spiel und Spaß für Klein und Groß am Ufer des Rhins wird es dieses Jahr in Alt Ruppin wieder geben.

Erstes Treffen am 29. April im Seebad Alt Ruppin

100. Korsofahrt in Alt Ruppin Besondere Pläne für das Bootskarneval-Jubiläum auf dem Rhin – Helfer gesucht Alt Ruppin Für den Umzug am Freitag ist ein „Bootskorso“ auf der Straße geplant. Dabei werden quasi die Boote durch „bunt geschmückte Motive“ ausgetauscht. Die Idee dahinter: Mit Szenen aus der Entstehungszeit und Entwicklung des Bootskorsos vom Schilfgebinde bis hin zum heutigen bunten Treiben im Rhin könnten dargestellt werden. „Dafür sind allerdings viele Unterstützer notwendig“, wirbt Axel Kröger.

Ein erstes Treffen von denjenigen, die jetzt schon zugesagt haben, wie der Fußballverein Alt Ruppin zum Beispiel, und allen mit Lust auf Laune auf einen trockenen Bootskorso, sind eingeladen am Sonnabend, 29. April, um 11.30 Uhr in die Gaststätte „Zum Seebad“ in Alt Ruppin zu kommen. „Wir sind für alle Ideen offen, ob zu Fuß, mit dem Trecker, dem Rad oder einem Bollerwagen, alle Teilnehmer sind willkommen“, so Kröger. Schon jetzt kann sich jeder auf der Internetseite www.korsofahrt.de oder bei Henry Preuß vom „N&H Ruppiner Autohaus“ anmelden.

Auf dem Wasser und an Land war die Biene Maja bei der Korsofahrt 2022 ein echter Hingucker.

Der Eintritt erhöht sich 2023

Boot fahren am Rhin Karneval auf dem Wasser – neuer Anlauf für die Korsofahrt in Alt Ruppin Alt Ruppin Die Korsofahrt hat eine lange Tradition. Immer am ersten Sonnabend im August geht es volksfestartig am und auf dem Flüsschen Rhin zu. 1911 wird dieses Spektakel das erste Mal erwähnt. Damals sollen selbstgebaute Rindenschiffchen, mit Blumen geschmückt und Kerzen beleuchtet, den Rhin hinuntergefahren sein. Die eher stille Aktion ist einem bunten Treiben gewichen.

Nach Angaben des Korsofahrtvereins Alt Ruppin lag die Organisation des Festes in den Händen von verschiedenen Vereinen und Initiativen, bis sich 1993 der Korsofahrtverein Alt Ruppin gründete. Seitdem wird die Halbinsel in Alt Ruppin zur Kulturinsel mit Programm für Klein und Groß. Einziger kleiner Wermutstropfen. Kostete der Eintritt bisher acht Euro für alle über 16 Jahre, werden jetzt zehn Euro verlangt.