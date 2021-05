Mit einer beeindruckenden Veranstaltung und Blumen auf allen Gräbern und am zentralen Denkmal wurde am Sonnabend in Rheinsberg des Tages der Befreiung gedacht. Eingeladen zu der Ehrung der gefallenen Sowjetsoldaten hatte die „Rheinsberger Friedensrunde“, die sich vor einem Jahr gegründet hatte...