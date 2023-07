Dieser Weg ins Possluch in Rheinsberg ist zu schmal für große Fahrzeuge. Paul Kordes zeigt es zusammen mit seiner Lebensgefährtin Brigitte Prochowski an. Beide haben ein Grundstück im Naherholungsgebiet Possluch haben. Die Fäkalienabfuhr kommt hier nicht mehr durch. Eine andere Zufahrt ist durch Äste und Sträucher bewachsen. Da will der TAV Lindow-Gransee nicht mehr entlangfahren. Und jetzt? © Foto: Burkhard Keeve