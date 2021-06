Klettern ist für manche ein Hobby, für andere ein Beruf. Wer in dieser Woche am Bollwerk entlang spaziert ist und das Gesicht der warmen Frühlingssonne entgegen gestreckt hat, glaubte seinen Augen nicht zu trauen. An den stattlichen Bäumen entlang der Mauer der Klosterkirche hingen junge Männer...