Yvonne Schwarz und Kathleen Winkel eröffnen ihre gynäkologische Praxis in Neuruppin. Die Praxis ist zwar neu, aber das Team ist in der Region keineswegs unbekannt. Die beiden Frauen wollen ein umfassendes Diagnose- und Therapiekonzept anbieten. Was heißt das konkret? Wir haben uns umgesehen und z...