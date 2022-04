Die Firma Automationssysteme Leske (ASL) aus Neuruppin stellt Spezialmaschinen für jede erdenkbare Anforderung her: vom Stapelautomaten für Mülltonnen bis zur Putensperma-Dosieranlage. Das Unternehmen ist in der Kategorie Unternehmen mit mehr als 30 Mitarbeitern für den Wirtschaftspreis "AVierundzwanzig" der REG, der Sparkasse OPR und des Landkreises OPR nominiert. Einer der Mitarbeiter ist Mechatroniker Dean Krogmann, der gerade an einem Auftrag arbeitet. © Foto: Siegmar Trenkler