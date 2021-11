Julius Erfurth, der sich im zweiten Lehrjahr als Straßenbauer befindet, ist am Mittwoch vom Präsidenten der Handwerkskammer Potsdam, Robert Wüst, auf der Baustelle an der Seepromenade in Neuruppin als Azubi des Monats November ausgezeichnet worden. Auf einem Schreibtischstuhl zu sitzen, könnte sich der vielseitig interessierte 19-Jährige gar nicht vorstellen. In seiner Freizeit schraubt er an Autos, fährt Motocross oder beschäftigt sich anderweitig – etwa, indem er aus Holz einen Karnickelstall baut. © Foto: Siegmar Trenkler