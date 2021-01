Eigentlich wollten sich die Beruflichen Schulen Neuruppin, an denen Erzieher, Sozialassistenten und ebenso Heilerziehungspfleger ausgebildet werden, sowie die Pflegeschule Neuruppin, an der Pflegekräfte sowie Altenpflegehelfer geschult werden, zum Jahresbeginn mit einem Tag der offenen Tür vorstellen. Doch die Corona-Pandemie verhinderte das.

Bis Ostern soll es aber zumindest einen digitalen Tag der offenen Tür mit einem Rundgang durch die Räume an der Alt Ruppiner Allee sowie einem Blick in den Unterricht der Schule geben.

Beide Schulen haben die ASG als Schulträger

Da beide Schulen seit dem vergangenen Jahr mit der Anerkannten Schulgesellschaft (ASG) inzwischen auch denselben Schulträger haben, soll auch die Zusammenarbeit der Schulen intensiviert werden. Das geschehe seit Schuljahresbeginn als Campus für Gesundheit und Soziales, berichtet Birgit Volkmar, Schulleiterin an den Beruflichen Schulen. „Wir wollen den Campusgedanken weiter ausbauen, leben und die Synergieeffekte zwischen den beiden Schulen nutzen.“

So werden beispielsweise spezielle Räumlichkeiten wie der Pflegeraum und das Babybad schulübergreifend genutzt oder gemeinsam Veranstaltungen wie der Blutspendetermin im Dezember organisiert. Diese intensivere Zusammenarbeit sei auch durch die neue, generalisierte Pflegeausbildung möglich, so Volkmar, da sämtliche Pflegekräfte so beispielsweise auch im Bereich der Kinderkrankenpflege geschult werden. Umgekehrt müssen sich auch die Heilerziehungspfleger im Bereich der Pflege auskennen.

Doch eine Zusammenlegung der beiden Schulen zu einer sei nicht geplant, sagt Volkmar. Zumal dies aufgrund divergierender rechtlicher Bestimmungen, der Zuständigkeit von verschiedenen Ministerien und Schulämtern sowie unterschiedlicher Prüfungsordnungen auch nicht umsetzbar sei.

Zwar gibt es für beide Schulen ein gemeinsames Qualitätsmanagement – die letzte Zertifizierung gab es im November –, aber auch ein Austausch der Lehrkräfte sei nicht vorgesehen. „Lediglich im Bereich der Weiterbildungsakademie können Lehrer von beiden Schulen eingesetzt werden“, erklärt die Pädagogin.

500 Schüler und 35 Lehrkräfte gibt es am Campus

Aktuell haben beide Schulen zusammen rund 500 Schüler und beschäftigen 35 Lehrkräfte. Bis auf die Abschlussklassen, die im Wechselunterricht beschult werden, findet die Ausbildung wegen der Corona-Pandemie im theoretischen Bereich ausschließlich online statt. Volkmar ist stolz, dass die Kurse komplett nach Stundenplan ablaufen.

Sorgen bereite den Schülern aber vor allem der Praxisanteil der Ausbildung, da es in den Kitas, in Pflegeheimen oder anderen Sozialeinrichtungen, in denen die Auszubildenden arbeiten, auch immer wieder Corona-Quarantänen gab. „Die Schüler hatten Schwierigkeiten auf ihre Praxisstunden zu kommen“, so die Schulleiterin. Doch jetzt habe es Bewegung beim Ministerium und den Schulämtern gegeben, sodass die Azubis in dieser unverschuldeten Ausnahmesituation trotzdem zur Prüfung zugelassen werden können. Diese Entscheidung zu Jahresbeginn habe viel Druck bei den Schülern rausgenommen, ist Birgit Volkmar überzeugt.

Die Schüler in Neuruppin erwarben zahlreiche neue Kompetenzen

Die Corona-Pandemie habe auch etwas Gutes, glaubt Birgit Volkmar, da die Azubis viel in der Krise gelernt hätten – angefangen bei Kreativität, um Leistungen trotz aller Einschränkungen auch im praktischen Bereich zu erbringen. „Unsere Schüler haben viele neue Kompetenzen erworben“, so Volkmar mit dem Hinweis auf die Verlässlichkeit der Azubis in der Krise oder deren neu benötigte Fähigkeit zu wissen, wie man beispielsweise Heimbewohner beruhigt. „Die Einrichtungen sind uns tolle Partner“, ist Volkmar auch den Ausbildungsstätten dankbar, die aufgrund des hohen Fachkräftebedarfs auch weiterhin gerne ausbilden wollen.

Info: Bewerbungen für die verschiedenen Ausbildungen oder eine Lehrtätigkeit sind unter www.berufliche-schulen-neuruppin.de oder www.pflegeschule-neuruppin.de möglich.