Seit seiner Kindheit habe er nach Deutschland kommen wollen, berichtet Phuong Le. „Ich mag die kalte Luft und den Winter.“ Der 21-Jährige ist in Vietnam aufgewachsen und hat im Oktober nach einem sechsmonatigen Sprachkurs in Chemnitz an der Pflegeschule Neuruppin der Anerkannten Schulgesellscha...