Das Amt Temnitz ist am Donnerstag beim 25. Unternehmerkonvent des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) in Potsdam als Kommune des Jahres 2021 in Brandenburg ausgezeichnet worden. Michael Ermrich, der geschäftsführende Präsident des OSV übergab die Urkunde an Michael Mann, den Bürgermeister von Temnitztal, und Thomas Kresse, den Amtsdirektor des Amtes. Markus Rück (von links) vertrat als Vorstand die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, die die Kommune vorgeschlagen hatte. © Foto: Siegmar Trenkler