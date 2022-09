Starkregen führte in dieser Woche in Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel zu mehreren Unfällen. Bei einem Autounfall mit zwei schwer Verletzten bei Mühlenbeck im Landkreis Oberhavel wurde Aquaplaning, also das Aufschwimmen der Reifen auf nasser Fahrbahn, den Betroffenen zum Verhängnis.