Wie die Havellandautobahn GmbH mitteilte, sind am Montag zwei Abschnitte der Autobahnen 24 und 10 freigegeben worden. Neben der Strecke zwischen den Abfahrten Neuruppin und Neuruppin Süd auf der A24 in Richtung Berlin ist auch die Fahrbahn zwischen Mühlenbeck und dem Dreieck Pankow in Richtung Frankfurt Oder fertiggestellt worden. Auf beiden Abschnitten darf nun wieder mit Tempo 120 gefahren werden.

Ausbau der Autobahn noch bis 2022