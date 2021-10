Die A24 ist zusammen mit der A10 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin eine der meistbefahrenen Strecken rund um Berlin. Die nächsten Fahrbahnarbeiten zur Erneuerung der Betondecke in Richtung Berlin finden im Bereich Stöffin, Dammkrug, Langen zwischen den Streckenkilometern 210+400 und 215+675 statt.

Lärm auch in der Nacht

Ab dem 25. Oktober um 7 Uhr bis zum 3. November werden die Bauarbeiten durchgeführt. Daher ist auch in der Nacht und an Samstagen, mit Ausnahme des 31. Oktobers, im Rahmen der Arbeiten mit Baulärm zu rechnen. Anwohner in einer Entfernung von 1450 Metern zur Baustelle werden direkt informiert. Eine Ausnahmezulassung für die Bauarbeiten liegt durch das Landesamt für Umwelt vor.