Am Donnerstag, 16. September, wird Siegfried Matthus auf dem Evangelischen Friedhof in Rheinsberg beigesetzt. Der Komponist und Gründer der Kammeroper Schloss Rheinsberg war am 27. August mit 87 Jahren gestorben.

Rheinsberg als Stadt seiner Jugend

Es sei sein Wunsch gewesen, in der Stadt seiner Juge...