Wenn die Schüler die Sommerferien genießen, nutzt die Kreisverwaltung von Ostprignitz-Ruppin die unterrichtsfreie Zeit dazu, nötig Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten an den Schulen vorzunehmen, die in Trägerschaft des Kreises sind. Auch jetzt laufen an sechs Standorten die Arbeiten auf...