Die Demse in den Gewächshäusern der Landkorb GmbH ist beinahe unerträglich. Man erinnert sich an Saunabesuche oder denkt an tropische Regenwälder. Janine Hartmann lacht. Sie ist Gärtnerin in der Landkorb GmbH, ansässig in Rohrlack. Und sie ist eng verbunden mit dem Werden und Wachsen hunderter...