Kurz nach 14 Uhr waren in Fehrbellin die Sirenen für die Feuerwehr zu hören. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden zu einem Brand in der Kakaofabrik im Gewerbegebiet an der A 24 gerufen.

Brand in Oranienburg Nach Brandserie am alten Flugplatz – Jugendlicher steht vor Gericht Oranienburg Wie sich herausstellte, war es zu einem Brand in der Trocknungsanlage der Kakaofabrik in Fehrbellin gekommen. Der Brand sei nach etwa einer Stunde unter Kontrolle gewesen, erläuterte auf Nachfrage der Einsatzleiter Cornelius Voyé. Er war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Noch gegen 17.15 Uhr waren einige Feuerwehrleute am Mittwoch (8. Februar) für „Nachlöscharbeiten“, so Voyé vor Ort. Insgesamt hätten die Feuerwehrleute mehr mit der starken Rauchentwicklung, als mit dem Feuer zu kämpfen gehabt.

Hoher Sachschaden durch Rauch

Durch die starke Rauch- und Rußentwicklung „sind viele Kakaobohnen in der Trocknungsanlage nicht mehr genießbar“, so die Sprecherin der Polizeidirektion Nord, Dörte Röhrs. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 70.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird noch erforscht.