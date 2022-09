Der Schreck sitzt den Anwohnern des Wohnhauses in der Straße des Friedens in Fehrbellin noch in den Gliedern. Am Samstagnachmittag brannte der Dachstuhl ihres Einfamilienhauses lichterloh. Während die knapp 60 Kameraden der Feuerwehr gegen die Flammen, die aus dem Dachstuhl schlugen, ankämpften, ...