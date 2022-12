In den frühen Morgenstunden des 22. Dezembers kommt es in Lögow, einem kleinen Ort Ortsteil der Gemeinde Wusterhausen/Dosse im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus. Zunächst versucht die Bewohnerin des Hauses das Feuer, welches in einem Zimmer ausbrach, selbst unte...