Ein Brandstifter treibt möglicherweise im Raum Lindow sein Unwesen. Anderthalb Stunden, nachdem die Feuerwehr der Drei-Seen-Stadt zu einem Waldbrand bei Vielitz ausrücken musste, stand in der Nähe des Bahnübergags bei Schönberg ein Baum in Flammen. Am Sonntag brannte es erneut bei Vielitz – n...