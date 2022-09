Mit einem Foto, das von einem Zeugen per Handy aufgenommen wurde, fahndet die Polizei nach drei Männern, die wegen eines fremdenfeindlichen Angriffes gesucht werden. Diese hatten, gemeinsam mit einem vierten Beteiligten, drei Ausländer in Wittstock/Dosse angegriffen und verletzt. Während der vierte Beteiligte, ein 19-Jähriger aus Ostprignitz-Ruppin, gefasst werden konnte, entkamen die drei anderen Täter unerkannt.

Rückblick: Am 6. Mai gegen 19 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Papenbrucher Chaussee zu dem fremdenfeindlichen Übergriff. Aus einer Gruppe heraus wurde ein 21-jähriger Mann aus Eritrea, der sich in Begleitung weiterer Ausländer befand, zunächst beleidigt. Dabei äußerten die Täter volksverhetzende Parolen.