Einer der 14 Vorschläge, die für Neuruppins Bürgerhaushalt 2022 zugelassen wurden, sind mehr Spielgeräte, vor allem für Kleinkinder, am Spielplatz an der Turnhalle in Gildenhall. Insgesamt machen Spielplätze und -geräte mehr als ein Drittel der Vorschläge aus, über die derzeit abgestimmt werden kann. © Foto: Judith Melzer-Voigt