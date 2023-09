Aus die Maus: Dieser tonnenschwere Schuttcontainer macht die Weiterfahrt zu den Grundstücken am Schookerberg unmöglich. Die Anliegergemeinschaft ist verärgert. Der die Sperre veranlasste, pocht auf seine Eigentumsrechte. Es handelt sich um Investor Thomas Gramoll. Was kann und wird die Stadtverwaltung in Rheinsberg jetzt unternehmen? © Foto: Thomas Pilz