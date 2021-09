Das Impfzentrum in Kyritz steht kurz vor seiner Schließung. „Zuletzt waren noch acht Soldaten im Einsatz, die am 16. September von der Bundeswehr verabschiedet wurden,“ sagte Ralf Reinhardt bei der Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses des Landkreises OPR. Das Sport- und Kulturzentrum in Kyr...