Die an die BA.1-Variante des Coronavirus` Sars-CoV-2 angepassten Impfstoffe werden in der kommenden Woche auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin eintreffen. Das teilte am Freitagnachmittag Ulrike Gawande, Pressesprecherin des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, mit.