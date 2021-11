Allein am Freitag wurden in Ostprignitz-Ruppin wieder 94 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Inzwischen müssen allein in den Ruppiner Kliniken 20 Menschen wegen Covid-19 behandelt werden. Und die Neuruppiner Gesundheitseinrichtung ist nicht die einzige im Landkreis, die Patienten betre...