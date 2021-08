An diesem Sonnabend, 21. August, können Impfwillige gleich zwischen mehreren Angeboten im Kreis OPR wählen. Morgens hält der Impfbus von 9 bis 12 Uhr zu einem „Jedermann-Impfen“ am Wiesenflohmarkt vor dem Hangar-312 in Neuruppin. Wer sich eine Covid-19-Schutzimpfung abholen will, ist an dies...