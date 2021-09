Der Ansturm der ersten Wochen ist längst vorbei, doch wenige Tage gibt es das Impfzentrum des Landkreises Ostprignitz-Ruppin in Kyritz noch: An diesem Sonnabend, 18. September, wird es seine Türen schließen. Eine Schlussbilanz will der Landkreis noch nicht ziehen. Doch schon jetzt steht fest, das...