Einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche soll jeder Einwohner in Deutschland künftig bekommen: So sieht es der jüngste Bund-Länder-Beschluss vor. Nun steht fest, wie Ost­prignitz-Ruppiner an ihren Test kommen. Allerdings wird das nicht von heute auf morgen klappen.

Erst einmal gibt es die T...