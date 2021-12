In den Ruppiner Kliniken in Neuruppin ist die Corona-Lage derzeit sehr angespannt: Auch in dieser Woche nahm die Zahl der Patienten, die wegen einer Corona-Erkrankung dort behandelt werden müssen, zu, Das bestätigt Klinik-Sprecherin Verena Clasen. „Derzeit behandeln wir 24 erwachsene Covid-19-Pa...