Das Angebot der kostenlosen Corona-Schnelltests wurde am Mittwoch in Neuruppin gut angenommen. Am Standort des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Straße des Friedens wurde extra ein Zelt aufgebaut, um die Schnelltests durchführen zu können. Laut Ronny Sattlemair, Leiter des DRK in Ostprignitz-R...