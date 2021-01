Erneut meldete das Gesundheitsamt in Neuruppin am Wochenende weitere 89 Corona-Neuinfektionen unter anderem beim Hospiz in Neuruppin sowie in verschiedenen Senioreneinrichtungen und bei Pflegediensten im Landkreis. Die Infektionslage bleibt also angespannt. Das zeigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz,...