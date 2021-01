Neugierig versucht am späten Donnerstagnachmittag eine Frau, einen Blick in das Sport- und Kulturzentrum in Kyritz zu erhaschen. Hier solle doch das Corona-Impfzentrum entstehen, fragt sie. Als man ihr das bestätigt, ist sie sichtlich erleichtert, denn von außen ist noch nichts davon zu erahnen,...