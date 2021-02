Das Gesundheitsamt in Neuruppin meldete am Montag eine weitere Corona-Neuinfektion. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr bereits 3293 Menschen in Ostprignitz-Ruppin nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt.

Alle positiven Corona-Tests werden in OPR auf Mut...