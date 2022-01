Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin hat am 6. Dezember 77 neue Corona-Infektionen registriert. Dem stehen 76 neue Genesungen gegenüber. Die Zahl der bekannten aktiven Fälle liegt derzeit bei 910. Insgesamt sind 8695 Menschen seit Beginn der Pandemie in OPR an Corona erkrankt ...