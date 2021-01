Jeden Mittag melden die Kliniken in Deutschland die freien Kapazitäten bei den Intensivbetten für Covid-19-Patienten. Bei den Ruppiner Kliniken waren diese am Mittwoch komplett erschöpft, so dass kein Intensivbett für Corona-Patienten mehr zur Verfügung stand. Am Donnerstag waren dann 26 der 28...