Wer Symptome hat, die auf eine Corona-Infektion hindeuten, und eine Überweisung von seinem Hausarzt für einen Test bekommt, kann sich ab Januar wieder an zentraler Stelle in Neuruppin testen lassen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Neuruppin wird eine Teststrecke eröffnen. Das bestätigte am Mitt...