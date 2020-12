Einen friedlichen Verlauf ohne Störungen nahm am Sonnabend eine Demonstration von Corona-Gegnern in Neuruppin. Das berichtet Polizeihauptkommissarin Vanadis Eimler von der Polizeidirektion Nord. So war die Veranstaltung ordnungsgemäß in Form eines kleinen Aufzuges als Anti-Corona-Demo angemeldet...