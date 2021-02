Während in Kyritz im Corona-Impfzentrum am Dienstag ein erster Probelauf stattfand, damit dort ab Mittwoch geimpft werden kann, meldete das Gesundheitsamt in Neuruppin 27 neue Corona-Fälle. Diese seien jedoch keinem bekannten Infektions-Cluster im Landkreis zuzuordnen, teilte der stellvertretende...