Das Gesundheitsamt in Neuruppin musste am Montag nur eine neue Corona-Infektion für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin bekanntgeben. Damit erhöht sich die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Frühjahr nachweislich positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet wurden auf 483. Der neue Fall steht in Verbindung zum bereits bekannten Infektionscluster am Bildungscampus Rheinsberg. „Außerdem besteht eine Verbindung zur Kita Spatzennest“, teilte der Landkreis mit.

Deutlich erhöht hat sich die Zahl der Menschen im Kreis, die ihre Covid-19-Infektion überstanden haben, nämlich um 26 auf jetzt 345. Gleichzeitig gibt es im Kreis noch 137 aktive Corona-Fälle. „Sechs Personen werden derzeit stationär behandelt, davon zwei intensivmedizinisch. Eine Person wird beatmet“, teilte der stellvertretende Landkreis-Sprecher Manuel Krane mit. In der Nacht zu Freitag war die erste Patientin im Kreis in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

„Wir möchten darauf hinweisen, dass bei Symptomen einer Covid-19-Infektion zunächst nicht das Gesundheitsamt, sondern die Hausärzte zu kontaktieren sind“, betont Manuel Krane. Am Wochenende stünde der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der zentralen Telefonnummer: 116 117 zur Beratung zur Verfügung. Zugleich weist der stellvertretende Landkreis-Sprecher noch einmal darauf hin, dass die zentrale Corona-Teststrecke der Ruppiner Kliniken ab dem 1. Dezember für extern veranlasste Test nicht mehr zur Verfügung.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle verteilte sich am Montag, an dem das Land morgens eine Sieben-Tages-Inzidenz von 71,8 ermittelte, wie folgt: In Neuruppin gibt es weiterhin die zahlenmäßig meisten aktiven Corona-Fälle, es folgen Neustadt mit 20, Kyritz mit 18, Rheinsberg mit 15 und Fehrbellin mit 14. Wittstock und Lindow haben jeweils elf aktive Corona-Infektionen, Heiligengrabe sieben, das Amt Temnitz sechs und Wusterhausen zwei.