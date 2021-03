Die Zahl der Covid-19-Patienten in den drei Krankenhäusern von Ostprignitz-Ruppin in Kyritz, Wittstock und Neuruppin sinkt weiter. Am Dienstag wurden nur noch insgesamt neun Patienten stationär behandelt. Von diesen benötigten zwei eine intensivmedizinische Betreuung und einer von ihnen musste be...