Im Landkreis OPR gab es am Samstag zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. Am Sonntag und heute kamen keine neuen Fälle hinzu. Insgesamt gibt es damit noch sieben aktive Infektionen in Ostprignitz-Ruppin. Gestiegen ist die Zahl der genesen Menschen. Seit der letzten Meldung am Freitag s...