Das Land Brandenburg hat am Dienstag weitere Lockerungen der Corona-Regeln beschlossen. Diese treten nun in Neuruppin zum Teil sehr schnell in Kraft. So öffnet laut Stadtsprecherin Michaela Ott ab Donnerstag, 3. Juni, das Jahnbad am Ruppiner See wieder.

Jahnbad ist an den Wochenenden von 9 bis 18 Uh...