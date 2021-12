Im Rahmen eines Corona-Ausbruchs in einer Pflegeeinrichtung eines großen Trägers in Lindow, wurden heute vom Landkreis fünf weitere Sterbefälle gemeldet. In den letzten drei Wochen gab es somit insgesamt neun Sterbefälle an unterschiedlichen Tagen. „Die Meldung erfolgte größtenteils verzög...