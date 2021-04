Der Jubel war groß, als 2020 bekannt wurde, dass das Brandenburger Dorf- und Erntefest in Wulkow gefeiert wird. Wegen der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung dann aber nicht statt. Doch auch der Ausweichtermin in diesem Jahr wird nun erneut verschoben: Frühestens 2022 kann in Wulkow gefeiert we...