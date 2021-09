In der staatstreuen Presse blieb 1952 ein Ereignis vollkommen unerwähnt, das am 4. August und noch einige Tage darüber hinaus die Drei-Seen-Stadt Lindow in Atem hielt: Eine sowjetische Militärmaschine war am Platz der Einheit abgestürzt. Die zweisitzige MiG beschädigte ein Wohnhaus stark. Zwei ...